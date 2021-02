Fiorentina, tempo di bilanci: chi sale e chi scende nella gestione Prandelli

Il Corriere Fiorentino prova a tratte un primo bilancio della gestione Prandelli fino ad oggi. La media punti è stata rinfrancata dalla vittoria con lo Spezia, e Vlahovic è sicuramente il fiore all’occhiello, ma non è da solo nel gruppo dei rigenerati. Bonaventura e Quarta sono diventati fondamentali col tempo, Eysseric si è riscoperto utile e Castrovilli si è riscoperto in generale, anche partendo dalla panchina. Di Martinez Quarta Prandelli ha sempre parlato in termini entusiasti, ma c’è un suo connazionale che è ancora in difficoltà, ossia capitan Pezzella: sempre titolare, ma mai convincente al 100% per via di troppi errori. E se a sinistra Biraghi appare continuo per lo meno nell’arrivare sul fondo o in area, la fascia destra non ha ancora un padrone ben definito, con Venuti un po’ più utilizzato di Caceres, aspettando Malcuit. A proposito di attese, Kouamé e Callejon dovrebbero sfruttare il recupero necessario a Kokorin per mettersi in luce, ma all’ivoriano manca il gol, e allo spagnolo un giusto habitat tattico. Con una classifica tranquilla, il Mister potrà concentrarsi anche su di loro.