Caceres quasi come un muro, Firenze ha trovato il suo guerriero. E quando il gioco si fa duro…

La simpatia suscitata a pelle ricorda un po’ quella del primo Roncaglia. Ma oltre a quella – non ce ne voglia il buon Facundo – siamo su un altro pianeta. Le qualità per giocare stabilmente ad altissimi livelli Martin Caceres le avrebbe tutte: leadership, grinta da vendere ed una concentrazione fuori dal comune, il tutto unito alle qualità tecniche tipiche del grande difensore. Solo qualche infortunio di troppo gli ha impedito di fare l’ultimo step. In fondo a noi va bene così, perché a 32 anni El Pelado – come lo chiamano in Uruguay – attraversa fisicamente e psicologicamente uno dei migliori momenti della sua carriera. Proprio qua, a Firenze, città sempre pronta a regalare un pezzo del proprio cuore a chi scende in campo con la bava alla bocca.

Che sbocciasse l’amore era quasi scontato, ma per sicurezza Caceres ha voluto ribadire anche ieri il peso del suo acquisto (da molti sottovalutato): 81% dei duelli vinti (82% a Milano), statistica che sale addirittura al 91% se si prendere in considerazione solo il secondo tempo. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. A maggior ragione se vengono messi nelle condizioni di rendere al meglio, come ha fatto Montella con lui passando alla difesa a tre. Bravo il tecnico a trasformare la Fiorentina, bravo Caceres a cogliere la palla al balzo. Per uno che sembra nato pronto, è quasi una formalità.

