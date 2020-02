L’ex viola Lorenzo Amoruso ha preso la parola a Radio Bruno: “Non escluderei l’impiego di Cutrone e Vlahovic contemporaneamente. Sabato, sulla carta, la partita deve farla il Milan, la Fiorentina non è ancora pronta per imporre il proprio gioco. La squadra sta recuperando a livello fisico quello che aveva perso con Montella. Badelj? La sua prova è stata incoraggiante, soprattutto per Iachini”.