L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Tosta giocare contro questo Milan, ha ritrovato stimoli ed entusiasmo. Non sarà una partita facile per la Fiorentina, che potrà comunque sfruttare le ripartenze perché la bravura del Milan la porterà a subire in alcuni frangenti della gara. Penso che anche in casa rossonera non siano molto tranquilli al pensiero di dover affrontare la formazione di Iachini. Vlahovic-Cutrone? Vlahovic ha segnato due gol contro la Samp, se lo togli contro il Milan lo ammazzi. Secondo me sabato sera gioca lui. Badelj? Prima dell’espulsione stava facendo un partitone a Genova. Secondo me è meglio di Pulgar, che non metterei come metodista nella mia Fiorentina”.