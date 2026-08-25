La Lazio ha trovato il suo nuovo centravanti: Andrea Pinamonti è pronto a vestire la maglia biancoceleste. Il club capitolino ha raggiunto l’intesa definitiva con il Sassuolo per il trasferimento dell’attaccante classe 1999, al termine di una trattativa che ha subito una forte accelerata nelle ultime ore. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’operazione si chiude sulla base di 12 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus legati a rendimento e obiettivi.

Pinamonti lascia così il Sassuolo, che lo aveva acquistato a titolo definitivo dall’Inter nell’estate del 2023. Nel corso della sua carriera il centravanti ha giocato anche per Genoa, Empoli e Frosinone. Nell’ultima stagione ha rappresentato un punto fermo dell’attacco neroverde, totalizzando 37 presenze con 9 gol e 4 assist. Ora per lui si apre una nuova esperienza nella Capitale, con l’obiettivo di diventare un riferimento offensivo della Lazio.