Il portiere del Sassuolo Turati si dice nervoso e poco lucido dopo la pesante sconfitta patita in casa contro la Lazio: lunedì arriva la Fiorentina
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Stefano Turati, portiere del Sassuolo che ha incassato 6 reti dalla Lazio nel turno infrasettimanale pur parando due rigori, ha parlato in conferenza stampa:
È un momento di grossa difficoltà, siamo fragili. Prima dell'espulsione (di Thorstvedt, ndr) la partita era 3-1 per loro e la Lazio è una squadra forte. Bisogna ripartire dalle cose positive perché io generalmente sono una persona positiva, abbiamo trovato un gol in 10 e la squadra nel secondo tempo per quanto abbiamo provato a giocare per portarla a casa nel modo migliore possibile.
Compattarsi
Durante una partita ti assegnano due-tre falli che secondo te non ci sono, l'arbitro non c'entra nulla, le emozioni vengono fuori e quando vieni da una serie negativa così, ci si perde un po' la testa alle volte, può succedere. Dopo l'espulsione di Thorstvedt sotto già 1-3 diventa una montagna difficile da scalare. Io penso che dobbiamo ritrovarci, compattarci, perché siamo una squadra forte ma dobbiamo iniziare a fare degli step giusti soprattutto, non posso nemmeno dire che non ci sia stata furia agonistica, ci alleniamo bene, domani insieme al mister dobbiamo capire cosa non funziona perché sono ancora un po' nervoso e sono molto lucido.
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