La Fiorentina dopo la debacle di Monza, ripartirà dalla trasferta di Udine. Anche i bianconeri non stanno vivendo una grande stagione, come testimoniato dall'esonero di Runjajc. Paolo Zanetti ha ottenuto un buon punto a Bologna, con una soluzione tattica che si è rivelata utile.

Si tratta dell'avanzamento di James Abankwah. Secondo TuttoUdinese.it, l'irlandese verrà riproposto esterno destro nel 3-5-2 bianconero anche contro la Fiorentina. La fisicità di Abankwah ha aiutato a gestire il duo Cambiaghi-Bernardeschi, e Zanetti si augura che questo si ripeta domenica prossima.