Oltre alla Fiorentina anche la Juventus ha ricevuto una multa dalla Uefa per non aver rispettato il Fair Play Finanziario. Dopo aver trovato un accordo, il club bianconero dovrà pagare 20 milioni (6 più 14 con condizionale) e tre anni in regime di settlement agreement.
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Juventus, multa per il Fair Play Finanziario: la cifra dopo il Settlement Agreement
La Juventus dovrà pagare una multa dopo aver stabilito un accordo con il CFCB
Il comunicato:
Il Newcastle United FC e la Juventus FC hanno concluso un accordo transattivo con il CFCB della durata di tre anni in linea con il quadro normativo introdotto nella scorsa stagione. La durata dell'accordo dipende dalla capacità del club di conformarsi ai regolamenti sulla base delle proiezioni finanziarie presentate. Di conseguenza, ciascun club dovrà raggiungere l'obiettivo finale e ottenere la piena conformità alla regola sui proventi calcistici entro la fine del periodo di transazione, nella stagione 2028/29 (che comprende gli esercizi finanziari conclusi nel 2026, 2027 e 2028).
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