Intervistato da Il Gazzettino, l'ex ds dell'Udinese Fabrizio Larini ha lamentato il pessimo avvio di stagione della squadra dell'esonerato Runjaic, che ha perso anche a Venezia alla prima con il nuovo tecnico Zanetti e ora si trova da sola in fondo alla classifica:

La squadra bianconera sta copiando la Fiorentina di un anno fa che pur era composta da giocatori importanti; e per i viola non è stato facile tirarsi fuori, per cui l'Udinese non ha alternativa, non dovrà più sbagliare. Ma serve la giusta concentrazione, l'umiltà, la volontà di farcela ad ogni costo e sono convinto che Zanetti saprà tirar fuori dai suoi giocatori queste "armi" perché, per quello che mi dicono coloro che lo conoscono bene, sa trasmettere grinta, cattiveria agonistica, determinazione quello che forse è mancato sinora ai friulani.