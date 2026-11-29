L'avvio della Lazio di Rino Gattuso ha superato qualsiasi aspettativa. I biancocelesti hanno vinto anche contro il Torino, e sono imbattuti da 13 gare, proprio come il record stabilito nel 1972 sotto la guida di Tommaso Maestrelli. Nel post gara, ai microfoni di Dazn, Gattuso si è voluto togliere qualche sassolino dalla propria scarpa:

"Non dimentico quello che si diceva a inizio stagione - dice l'allenatore dei biancocelesti, come riporta Gazzetta.it -. Tutti sostenevano che questa squadra non fosse all’altezza della situazione e che io fossi un incapace come allenatore. E che appunto la salvezza fosse l’unico obiettivo possibile. E invece siamo lì. Abbiamo lavorato sodo e creato una mentalità che ci ha portato a fare quello che stiamo facendo. Ma questo non significa che non dobbiamo restare umili"