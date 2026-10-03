La squadra rossoblù è rientrata questa sera a Genova dalla trasferta di Bucarest, appuntamento nel quale il Grifone ha svolto un’amichevole contro la formazione rumena del Rapid Bucarest, terminata 2-0 a favore dei padroni di casa. Il tecnico Daniele De Rossi ha concesso due giorni di riposo ai propri calciatori, che torneranno ad allenarsi in vista della partita contro la Fiorentina solamente lunedì, giorno nel quale rientreranno alcuni giocatori impegnati con le nazionali.

Nella sfida contro i Viola rimane difficile la presenza dell’attaccante Lorenzo Colombo, il quale ha subito un trauma distorsivo alla caviglia. Le ultime notizie trapelate non promettono nulla di buono: si parla di almeno due settimane di stop per lui. Si attendono ulteriori accertamenti per stabilire con precisione l’entità del problema.