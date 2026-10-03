Il Genoa dovrà fare a meno di Lorenzo Colombo nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato 10 ottobre. L’attaccante rossoblù ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante l’amichevole persa contro il Rapid Bucarest.

"E' presto per fare una diagnosi sul problema che ha avuto Colombo. Mi è dispiaciuto molto per il suo problema, perché volevamo migliorare la condizione dei nostri giocatori giocando questa amichevole, ma ne abbiamo perso uno. Potrebbe essere un problema serio, più serio del previsto. Purtroppo questo è il calcio", ha detto De Rossi ai colleghi di Digi Spor.

Gli esami hanno evidenziato un problema meno grave rispetto a quanto inizialmente temuto, ma lo staff di Daniele De Rossi avrebbe comunque deciso di non rischiarlo contro i viola, come scrive Sky. Colombo sarà rivalutato nelle prossime settimane. Fin qui il classe 2002 ha collezionato cinque presenze in campionato, quattro delle quali da titolare, mettendo a referto due assist ma senza ancora trovare il gol.