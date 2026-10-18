Il tecnico spagnolo è soddisfatto della vittoria dopo il 3-1 del Como sulla Fiorentina, verso la quale mostra apprezzamento
VN - "Strafalcioni ed errori arbitrali: la Fiorentina si sta inabissando"
Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a Dazn dopo la vittoria 3-1 sul campo della Fiorentina:
Non siamo stati all'altezza sulle palle in attive, ma quanto a voler fare gol e rimanere concentrati abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel finale di partita. Alla fine il calcio è questo, tu provi a preparare la partita per metterti in condizione di segnare. Come allenatore posso aiutare i giocatori a far meglio, poi tocca a loro ed è bellissimo. Non dimentichiamoci che la Fiorentina è una squadra fortissima, ho fatto riposare Douvikas e Da Cunha in Champions per averli per oggi che era importantissima. Liberali? Non ha paura di giocare, ha una gran mentalità ma ha tanta concorrenza. Non stava neanche bene, l'abbiamo gestito in settimana.
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