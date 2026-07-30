L'attaccante ucraino Artem Dovbyk passa ufficialmente dalla Roma al Bologna a titolo di prestito con possibilità di riscatto
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Artem Dovbyk è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L'ex obiettivo della Fiorentina arriva dalla Roma e ad annunciarlo è stato lo stesso club felsineo con una nota:
Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dobvyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.
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