Artem Dovbyk è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L'ex obiettivo della Fiorentina arriva dalla Roma e ad annunciarlo è stato lo stesso club felsineo con una nota:

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dobvyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.