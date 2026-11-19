Matteo Darmian è arrivato a Bologna da svincolato a campionato ampiamente iniziato. La squadra rossoblu era a fondo classifica con appena 2 punti dopo 5 giornate, da lì in poi ha cambiato marcia con 5 vittorie in 6 partite. Una rimonta clamorosa, sotto la guida di Raffaele Palladino, subentrato a Tedesco: "Il mister ci ha subito trasmesso fiducia. È molto preparato, ha idee importanti e chiare e noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci chiedeva" dice Darmian al Corriere dello Sport.

Sull'ambiente Bologna

Un bell'ambiente, un gruppo sano e forte. Penso che questa sia la base per costruire qualcosa di importante. Il gruppo, del resto, è stato alla base anche dei successi delle scorse stagioni. I punti non rispecchiavano il valore del gruppo. Non avevo dubbi che si potesse uscire da quella situazione: era soltanto una questione di risultati.

Sulle prospettive stagionali

Il Bologna è ambizioso. È importante esserlo nel calcio così come nella vita. Questo ti spinge a dare sempre il massimo e tutto te stesso per cercare di ottenere risultati migliori. Bisogna essere equilibrati e lasciare parlare il campo. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile, partita dopo partita. Vincere non è mai scontato, ma penso che ce la possiamo giocare con tutti.