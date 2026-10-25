Il tecnico avversario riflette così dopo l'ennesima rimonta di questo inizio di stagione da parte della sua Inter
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta sulla Fiorentina:
Abbiamo fatto una buona gara, siamo andati sotto col tiro della domenica ma il calcio è così. Avrei detto lo stesso se avessimo perso o pareggiato, loro potevano sempre essere pericolosi con Mastantuono e Njie, sono felicissimo perché la parte mentale è quella che conta tanto in certi momenti e non ci siamo fatti disturbare da certi episodi. Anche oggi i subentrati hanno aggiunto qualcosa.
Thuram
Non so se è merito mio o di Zidane che non l'ha convocato con la Francia, ma si è preso la squadra sulle spalle, ha segnato di nuovo, siamo stra felici per lui. Lui e qualcun altro saranno a riposo domani. Rigori? Lui si diverte a procurarli agli altri e a vederli calciare.
Atteggiamento
Abbiamo affrontato una squadra organizzata, non facile da aprire, poi nel secondo tempo si è visto qualcosa di meglio. Giochiamo ogni tre giorni, bisogna essere in grado di capire. Siamo andati sotto, poteva crollare il castello ma non abbiamo mollato e siamo stati premiati. Le partite vivono di momenti, non dobbiamo accontentarci quando ci va bene né abbatterci quando ci va male. Succederà che andremo in vantaggio e verremo rimontati, non bisognerà farne un caso.
Lavelli
Riempivamo poco l'area con le mezzali, nell'uno contro uno sulle fasce andavamo bene e ho messo un uomo in più dentro. I ragazzi devono giocare, non guardo la carta d'identità ma bisogna accettare il fatto che a volte le cose non vanno come nei piani. Magari martedì va a giocare con l'Under 23 e dovrà metterci lo stesso impegno di quando oggi ha tenuto un lancio di 40 metri e preso un fallo laterale.
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