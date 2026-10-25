Il duro commento di Lorenzo Amoruso su Inter-Fiorentina e il lavoro di Vanoli
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L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, duro ai microfoni di RTV38 durante Viola sulla prestazione della squadra di Vanoli a San Siro. Queste le sue parole:
Non c'è nulla da salvare nella partita di oggi. Non mi interessa cosa dice Vanoli, perché mi sembra che le vediamo in maniera differente le partite. C'è stato il grandissimo gol di Jimenez e forse altre due occasioni, che non hai sfruttato. Mi aspettavo che il gol galvanizzasse la squadra, ma invece così non è stato. Paura? Non lo so, ma non ho visto più resistenza. Una Fiorentina che non riusciva a fare più tre passaggi in croce. Spero che Vanoli abbia capito il carattere di questi ragazzi, che li voglia tenere tranquilli. Io vedo sempre gli stessi errori. Hai avuto la fortuna di passare avanti con un bellissimo gol, perché ti metti a difendere e basta non sapendolo fare? E poi con chi? Mettendo Dodò e Joao Mario?
Sulla difesa
Hai una difesa che è un colabrodo, ma veramente tanto. Dodò non ha mai spiccato in fase difensiva, Joao Mario con Vanoli non ha praticamente mai giocato e sceglie di metterlo esterno al posto di Valdepenas, spostando lo spagnolo centrale, dopo che stava facendo una discreta partita. Oggi l'Inter ha dimostrato di essere superiore in tutto rispetto a te, ma se continuavi a stare alto loro doevano ritornare indietro. Mastantuono e Njie nel secondo tempo ti dovevano servire come spine, per tenere i terzini dell'Inter bassi. E invece li togli entrambi. Non mi venite a dire che sono stanchi, perché non ci credo.
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