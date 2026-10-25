Le parole sulla prova della Fiorentina a San Siro e il lavoro di Paratici

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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Il giornalista, Angelo Giorgetti, intervenuto durante Viola su RTV38, ha parlato della prestazione della Fiorentina a San Siro contro l'Inter di questo pomeriggio. Le sue parole:

La squadra è molto giovane e tanti giocatori sono di nazionali diverse. L'anima della squadra si forma anche con persone che vivono il calcio nello stesso modo, dentro e fuori dal campo. Ora siamo veramente con lo stesso punteggio dello scorso anno, con una rosa più giovane. Dentro lo spogliatoio c'è un po' di disorientamento.

Su Paratici

Paratici è tornato in Italia anche per rilanciarsi, dopo quanto accaduto con la Juventus e al Tottenham. Ha avuto a disposizione tanti soldi e purtroppo sono stati commessi degli errori, di cui uno gravissimo: la scelta dell'allenatore. Per rimediare ha richiamato quello che ha scartato, ammettendo di aver sbagliato. Ha già sbagliato due volte e in modo clamoroso con le scelte degli allenatori. Rinunciare anche a Vanoli sarebbe un ulteriore ammissione di colpa, la terza.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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