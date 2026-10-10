Non si è fatta attendere la replica del medico della Nazionale italiana alle parole di Cesc Fabregas sulle condizioni di Moise Kean. Alla vigilia del match tra Como e Roma, il tecnico dei lariani aveva lamentato difetti di comunicazione con lo staff azzurro dopo l'infortunio subito dall'ex attaccante della Fiorentina durante la sosta per le nazionali.

La posizione del responsabile medico azzurro

A fare chiarezza sulla gestione sanitaria del calciatore è intervenuto il medico della Nazionale, il dottor Angelo De Carli, affidando la propria posizione a una nota diffusa dall'Ansa.

Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra del mese di settembre e quello di ottobre.

Secondo la ricostruzione, il canale di confronto tra la struttura sanitaria della selezione azzurra e i sanitari del Como è rimasto attivo e trasparente durante tutto il periodo di permanenza di Kean in gruppo.