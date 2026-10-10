L'allenatore della Fiorentina analizza la gara col Genoa
VIDEO VN - Vanoli si smentisce da solo, tutto da buttare
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la confitta contro il Genoa:
Abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Dobbiamo diventare ancora squadra, dove capire la situazione dove vai a giocare. Nel primo tempo abbiamo giocato piano. Guardiamo le cose positive, abbiamo avuto una bella reazione. Dopo il gol dovevamo far girare il pallone meglio, siamo giovani e dobbiamo crescere. Quando lavori lo fai anche in prospettiva futura, le tre settimane le ho usate per inserire il mio metodo. Ma abbiamo sbagliato l'approccio e sono stato io a non far capire ai giocatori dov'eravamo. Abbiamo preso questo schiaffo "di salute", ma sappiamo reagire. E poi, dobbiamo prendere meno gol. Singoli? Non li guardiamo. Per costruire una mentalità serve tempo, siamo giovani ha voglia e capisce anche in fretta. Non dobbiamo illuderci di nulla, ma li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare cose importanti. Non abbiamo capito che cos'è il Genoa e Marassi. Oulai? Volevo mettere 3 centrocampisti più puri. Oulai mi serviva a sinistra per stare più su Frendrup. Njie? La partita la prepari con i 5 cambi, lui è l'unico che attacca la profondità. Pongracic? Non è una quarta scelta, rientrato da un mondiale ha fatto un po' fatica. In queste 3 settimane ha giocato poco. Sapete quanto ci credo in lui, ma Viery ha fatto veramente bene. E poi lui è mancino e mi serviva. Mastantuono? Ci sono dei giocatori come Oulai e altri che devono capire il calcio italiano, ma se non giocano non lo capiscono. Si cresce con l'esperienza. Franco un giocatore importante e non si deve lamentare, così si diventa il migliore. Devi gestire il tuo status.
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