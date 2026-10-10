È quasi come se Paolo Vanoli ci avesse voluto dimostrare che su Valdepenas e Oulai, i due giocatori per non aver impiegato i quali è stato criticato maggiormente, aveva ragione lui. Ebbene, non sono pronti, lo abbiamo appurato, ma non è stato chi critica a rimetterci, bensì la Fiorentina, battuta e agganciata dal Genoa che fino ad oggi non aveva ancora vinto.

Chi è disponibile e chi no

Oulai è più indietro di Mastantuono

Perché Beto e non Pellegrino?

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Vero, manca Atta e Gonçalves a quanto pare non ha ancora più di un quarto d'ora nelle gambe (possibile, dopo altre tre settimane di lavoro?), ma c'era comunque a disposizione. E per quanto l'ex Atalanta non sia in cima alle gerarchie, ha fatto vedere qualcosa di meglio rispetto a Oulai oggi. Il problema semmai è a sinistra, perché se non ci gioca Valdepenas ci devono giocare Viery o Joao Mario adattati finché non rientra dall'infortunio Parisi.La spiegazione diè sensata: "Ci sono dei giocatori come Oulai e altri che devono capire il calcio italiano, ma se non giocano non lo capiscono"., pure incaponendosi come ha fatto oggi. Con Oulai invece non sembra proprio la stessa cosa, il ragazzo è molto indietro e si vede.Ma c'è dell'altro.Il guineense è stato il primo a rientrare alla base dopo le partite in Nazionale, mae ha lavorato per l'intera durata delle tre settimane di stop al Viola Park. A proposito:Difficile altrimenti spiegarsi l'enorme passo indietro di oggi.