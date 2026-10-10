Abbiamo visto di nuovo una Fiorentina veramente brutta. Proviamo a spiegarcela, ma rimangono tanti interrogativi
VIDEO VN - Vanoli si smentisce da solo, tutto da buttare
È quasi come se Paolo Vanoli ci avesse voluto dimostrare che su Valdepenas e Oulai, i due giocatori per non aver impiegato i quali è stato criticato maggiormente, aveva ragione lui. Ebbene, non sono pronti, lo abbiamo appurato, ma non è stato chi critica a rimetterci, bensì la Fiorentina, battuta e agganciata dal Genoa che fino ad oggi non aveva ancora vinto.
Chi è disponibile e chi noVero, manca Atta e Gonçalves a quanto pare non ha ancora più di un quarto d'ora nelle gambe (possibile, dopo altre tre settimane di lavoro?), ma c'era comunque a disposizione Brescianini, non impiegato. E per quanto l'ex Atalanta non sia in cima alle gerarchie, ha fatto vedere qualcosa di meglio rispetto a Oulai oggi. Il problema semmai è a sinistra, perché se non ci gioca Valdepenas ci devono giocare Viery o Joao Mario adattati finché non rientra dall'infortunio Parisi.
Oulai è più indietro di MastantuonoLa spiegazione di Vanoli in conferenza è sensata: "Ci sono dei giocatori come Oulai e altri che devono capire il calcio italiano, ma se non giocano non lo capiscono". Solo che Mastantuono, anche dovendo ambientarsi nel campionato italiano, qualcosa, anche più di qualcosa, combina, pure incaponendosi come ha fatto oggi. Con Oulai invece non sembra proprio la stessa cosa, il ragazzo è molto indietro e si vede.
Perché Beto e non Pellegrino?Ma c'è dell'altro. La scelta di lanciare Beto lascia molti dubbi. Il guineense è stato il primo a rientrare alla base dopo le partite in Nazionale, ma Pellegrino veniva da tre reti di fila prima del Napoli e della sosta e ha lavorato per l'intera durata delle tre settimane di stop al Viola Park. A proposito: che lavoro è stato fatto a Bagno a Ripoli? Una nuova preparazione, cui si potrebbero imputare le distanze enormi e la lentezza vista a Marassi? Difficile altrimenti spiegarsi l'enorme passo indietro di oggi.
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