Il parere del direttore di Radio Bruno dopo la sconfitta di Genova
VIDEO VN - Vanoli si smentisce da solo, tutto da buttare
Così David Guetta che commenta la sconfitta rispondendo ai tifosi viola nel Pentasport.
Mastantuono e Fagioli hanno perso 20 palloni... l'argentino per me vale 4. Il grosso problema di questo partita è stata la testa dei giocatori nel primo tempo, non vedo tutti questi errori tattici di Vanoli. Mi permetto di ricordare che dobbiamo avere prudenza sui giudizi dei giocatori. Vanoli merita fiducia, Paratici troppo santificato ma bisogna aver pazienza. La formazione di partenza teneva conto che bisognava dare sostanza, ma è come se i giocatori viola fossero rimasti a Firenze... Gnonto invece non è mi dispiaciuto e anche Jimenez non mi è sembrato così tragico. In fondo anche questa volta la rete è arrivata da una sua iniziativa. Ranieri ha giocato una partita orripilante ma il rinnovo firmato in settimana non ci incastra niente.
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