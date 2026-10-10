Nico Paz, Lautaro o...: chi sarà l'erede di Messi nell'Argentina?

Tegola in casa Como in vista della delicata sfida di campionato contro la Roma. Cesc Fabregas dovrà rinunciare per circa una decina di giorni a Moise Kean, rientrato acciaccato dagli impegni con la selezione azzurra.

Un episodio che ha spinto il tecnico dei lariani a criticare la gestione dello staff medico federale, evidenziando una collaborazione non ottimale tra il club e la FIGC.

Lo stop dell'attaccante e le critiche alla federazione

L'infortunio rimediato durante le gare internazionali costringe l'ex centravanti della Fiorentina a un periodo di riposo forzato per smaltire la contusione incassata nella prima sfida:

Dovrà stare fermo una settimana o dieci giorni per via di una forte botta subita contro il Belgio. Riguardo al dialogo tra la Federazione e la società, come accade spesso, si potrebbe fare decisamente di meglio: nella gara successiva contro la Francia ha disputato novanta minuti nonostante il problema fisico. A questo punto, quando tornerà, tornerà.