Le ultime novità sul calciomercato italiano, con focus sulla Serie A: dall'ufficialità di Stones ai possibile acquisti dello United
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Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.
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