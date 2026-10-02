Così come la Juve, anche il Milan non riesce a superare una formazione di Serie B. Il test svolto a Milanello tra Milan e Padova si è infatti concluso sul punteggio di 1-1.

Decimato dall'assenza di ben 15 calciatori impegnati con le rispettive nazionali, il Milan è sceso in campo con una formazione ampiamente sperimentale, arricchita dai giovani di Milan Futuro e schierata con un inedito 4-2-3-1. I rossoneri sono passati in vantaggio con la rete del giovane Lorenzo Ossola su assist di Loftus-Cheek, prima di subire nel finale il gol del definitivo pareggio del Padova firmato da Sgarbi.