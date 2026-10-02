Amichevole amara per la Juventus durante la sosta per le Nazionali. La Cremonese di Fabio Pecchia, si impone infatti per 1-0 grazie alla rete realizzata da Federico Bonazzoli al 12’.

La Cremonese parte forte e trova subito il gol che decide la sfida. Amaradio perde palla in uscita, Elia ne approfitta e serve Licina, che apparecchia per Bonazzoli: l’attaccante batte Pinsoglio e firma l’1-0. Il terzo portiere bianconero è poi protagonista di due interventi importanti, prima su Elia e poi su Barbieri, evitando alla squadra di Spalletti di andare sotto di due reti.

La Juventus prova a reagire con Gatti e Amaradio, ma fatica a costruire occasioni. Kolo Muani, ancora con la fasciatura alla mano destra dopo la frattura a un dito rimediata contro l’Atalanta, non riesce invece a incidere e commette qualche errore tecnico di troppo. Le numerose assenze portano Spalletti a sperimentare anche nelle posizioni: Gatti viene utilizzato da terzino, mentre Cambiaso agisce a centrocampo con compiti di regia.

Nella ripresa la Cremonese continua a giocare con ordine e riesce anche a gestire per alcuni tratti il possesso del pallone. Poi iniziano i numerosi cambi, con spazio a tanti giovani da entrambe le parti. Tra le fila bianconere arrivano anche gli esordi dei figli d’arte Montero e Marchisio.

La Cremonese ha interpretato meglio la partita e merita la vittoria di questa amichevole. Per la Juventus, invece, una partita con poche risposte in attacco e diverse soluzioni sperimentali, inevitabili anche per le numerose assenze.