Dopo il no di Rangnick, anche Markus Krosche e Timmo Hardung non andranno al Milan. L'improvviso stop nelle trattative con l'Eintracht Francoforte ha interrotto la nascita della nuova area sportiva rossonera, che avrebbe visto i due dirigenti ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore tecnico e direttore sportivo. Nonostante l'accordo sembrasse ormai vicino e i due avessero già espresso il proprio gradimento per l'arrivo di Amorim in panchina, il club tedesco ha deciso di bloccare il loro trasferimento per non compromettere la pianificazione della propria stagione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Altra beffa per il Milan. Salta l’arrivo di Krosche e Hardung: il motivo
altre news
Altra beffa per il Milan. Salta l’arrivo di Krosche e Hardung: il motivo
Niente da fare per il Milan che vede sfumare all'ultimo i due nomi individuati dalla proprietà da inserire in dirigenza
I motivi dello stop—
Il fallimento dell'operazione è legato principalmente a una questione di indennizzi economici da corrispondere all'Eintracht, ma soprattutto a tempistiche ritenute inadeguate per poter allestire una sostituzione all'altezza. Questa fumata nera rappresenta una battuta d'arresto significativa per il Milan, che si ritrova costretto a ricominciare da capo la ricerca per i quadri dirigenziali, perdendo ulteriore tempo prezioso per la programmazione del mercato. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA