Altra beffa per il Milan. Salta l’arrivo di Krosche e Hardung: il motivo

Dopo il no di Rangnick, anche Markus Krosche e Timmo Hardung non andranno al Milan. L'improvviso stop nelle trattative con l'Eintracht Francoforte ha interrotto la nascita della nuova area sportiva rossonera, che avrebbe visto i due dirigenti ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore tecnico e direttore sportivo. Nonostante l'accordo sembrasse ormai vicino e i due avessero già espresso il proprio gradimento per l'arrivo di Amorim in panchina, il club tedesco ha deciso di bloccare il loro trasferimento per non compromettere la pianificazione della propria stagione.