Milan, che caos! Rangnick è stufo di aspettare e si chiama fuori

Ralf Rangnick dice di no al Milan, ancora alla ricerca di un nome da mettere in cima all'organigramma dirigenziale. Stanco di aspettare una risposta definitiva da parte della dirigenza rossonera, il tedesco ha deciso di chiamarsi fuori. Durante i colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, il tecnico tedesco aveva chiesto il pieno controllo dell'area tecnica e totale autonomia per evitare ingerenze e imporre la propria filosofia calcistica. Ma qualcosa è andato storto.