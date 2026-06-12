Ralf Rangnick dice di no al Milan, ancora alla ricerca di un nome da mettere in cima all'organigramma dirigenziale. Stanco di aspettare una risposta definitiva da parte della dirigenza rossonera, il tedesco ha deciso di chiamarsi fuori. Durante i colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, il tecnico tedesco aveva chiesto il pieno controllo dell'area tecnica e totale autonomia per evitare ingerenze e imporre la propria filosofia calcistica. Ma qualcosa è andato storto.
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Milan, che caos! Rangnick è stufo di aspettare e si chiama fuori
Niente da fare, Ralf Rangnick dice di no al Milan dopo aver atteso una risposta dal Diavolo. Il tedesco si tira fuori
Perso troppo tempo—
Il prolungato silenzio del club milanista, chiamato a rifondare l'ambiente dopo la mancata qualificazione in Champions League, ha indispettito Rangnick, non abituato a questo modo di lavorare. Rangnick resta dunque saldo alla guida della nazionale austriaca. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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