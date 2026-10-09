Max Allegri analizza la tenuta del suo Napoli. Le dichiarazioni del tecnico in sala stampa:

"Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".