Cosa c’è dietro la realtà Atalanta? Uomini di calcio, programmazione e tanto lavoro. Molto più facile a scriversi che a farsi, ma in estrema sintesi sono questi gli ingredienti che hanno portato una piccola realtà di periferia nell’élite del calcio europeo. Tra i protagonisti più noti, il presidente Percassi, l’uomo mercato Sartori, il tecnico Gasperini ed lo zoccolo duro della squadra, ce n’è uno un po’ meno noto al grande pubblico ma di uguale importanza.

Il suo nome è Davide Cangini, responsabile degli osservatori nerazzurri fino alla scorso ottobre. Inutile passare in rassegna la lista di giocatori semi-sconosciuti che negli ultimi anni si sono rivelati la fortuna dell’Atalanta, ultimi dei quali Malinovskyi e Kulusevski. Oggi Cangini, classe ’74, è libero e pronto a tornare in sella, una vera e propria occasione per ogni club di Serie A che abbia voglia di investire nello scouting.