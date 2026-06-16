Frosinone, vicino l’ingresso di nuovi investitori: i dettagli

Grandi manovre in casa della neopromossa

Il Frosinone potrebbe presto vivere un'imminente svolta societaria. Nei prossimi giorni è previsto l'ingresso nel club un gruppo investitori internazionali che sarebbe anche proprietario dell'Ipswich Town. Restano ancora da limare e definire i dettagli dell'operazione, come le quote esatte e la percentuale del club che passerà nelle mani della nuova cordata, ma la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.