40 anni fa il dramma di Antognoni. Le immagini del terribile scontro

Le immagini di Fiorentina-Genoa del 22 novembre 1981
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Durante il 55º minuto di Fiorentina-Genoa del 22 novembre 1981 (terminata 3-2 per i viola), Giancarlo Antognoni, già in gol su rigore, rimase gravemente ferito alla testa a causa di una sciagurata uscita del portiere genoano Silvano Martina.
Il cuore del capitano viola si fermò per circa 30 secondi. L’intervento decisivo del professor Gatto del Genoa e del massaggiatore viola Ennio “Pallino” Raveggi salvarono la vita al capitano viola ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
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