Ti immagini se… Commisso ritirasse la maglia numero 12 in segno di rispetto ai tifosi della Fiorentina?

In queste settimane non sono mancati i continui apprezzamenti di Rocco Commisso e Joe Barone verso i tifosi viola. La maglietta stessa mostrata ai tifosi viola da Joe Barone prima di Fiorentina-Monza, con la scritta “NON C’E’ VITA SENZA DI VOI”, è stata l’ennesima dimostrazione di affetto e rispetto da parte della nuova proprietà verso i supporter gigliati.

Proprio il nuovo proprietario, per consolidare questo particolare legame che si è creato nel giro di pochi giorni dal suo insediamento, potrebbe fare una di quelle cose che, negli USA, rientrano nella migliore tradizione sportiva, ossia “ritirare” per sempre una maglia viola, forse la più importante, ossia quella col numero 12 in segno di rispetto verso i tifosi.

Non sarebbe una novità assoluta in Italia, visto che 9 società hanno già ritirato la maglia numero 12 [CLICCA PER LEGGERE L’ELENCO COMPLETO], ma questo gesto rafforzerebbe, ulteriormente, il legame con la nuova gestione e lascerebbe un’impronta indelebile nella storia della Fiorentina.

Per la società gigliata si tratterebbe della seconda maglia ritirata dopo la scelta di assegnare per sempre ad Astori quella numero 13.