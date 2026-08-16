Il sogno di Cesc Fabregas per l'attacco del Como continua ad essere Moise Kean. Come scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza biancoblù sta lavorando su più fronti per regalare al tecnico catalano i rinforzi giusti in vista della prossima stagione, dove i lariani giocheranno anche in Champions League. Ma la strategia del club è chiara: prima bisognerà perfezionare alcune cessioni per fare spazio, e subito dopo il Como ha intenzione di provare seriamente ad affondare il colpo.

In uscita però - si legge - si registrano problemi per la cessione di Alvaro Morata all'Atlanta United. La trattativa con il club statunitense sembrava procedere in maniera spedita, prima di registrare una frenata improvvisa, visto che la franchigia americana si è diretta sullo svizzero Breel Embolo del Monaco. Lo mancata uscita dello spagnolo blocca dunque le entrate nell'attacco del Como, mentre ci sono problemi anche per Van der Brempt al Genoa. Moise Kean per ora resta "ancorato" alla Fiorentina.