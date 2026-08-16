Parabola davvero imprevedibile quella di Jadon Sancho. Solo alcune stagioni fa l'inglese era uno dei talenti più brillanti della sua generazioni, ma fuori da Dortmund non ha mai trovato il suo ambiente ideale. Attualmente è svincolato, ed anche la Fiorentina ci avrebbe fatto un pensierino.

Sancho, secondo la BBC, preferirebbe lasciare l'Inghilterra. Alcuni club di Premier hanno effettuato la loro proposta, ma Sancho è ancora svincolato. Nelle scorse settimane si è allenato con un club di decima serie inglese. Il Qatar resta una pista percorribile, così come un terzo ritorno al Borussia Dortmund.