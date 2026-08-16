Robin Gosens ha lasciato la Fiorentina dopo 2 stagioni intense, per accettare la corte dello Schalke 04. Il tedesco ha parlato a Sky, rivelando tutta la sua amarezza per l'addio alla maglia viola:

"Nel calcio può capitare di non ottenere quello che si pensa di meritare, e fa parte dello sport. Sono abbastanza grande per comprenderlo e non è stato questo a farmi stare male. Quello che mi ha lasciato l’amaro in bocca è stato il modo in cui sono stato trattato e come si è sviluppata tutta la vicenda. Credo che, dal punto di vista umano, si potesse gestire diversamente. Mi considero un giocatore empatico, che ha sempre cercato di mettere al centro determinati valori, e sotto questo aspetto sono rimasto un po’ deluso. Alla fine, però, anche questo episodio mi ha portato qui. Forse era destino"