La Fiorentina dovrà respingere gli assalti del Como per Moise Kean. Domani i lariani presenteranno un'offerta (al ribasso)
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Nonostante la cessione bloccata di Alvaro Morata rischi di condizionare il mercato del Como, il club lombardo non molla la presa per Moise Kean, che resta l'attaccante in cima alla lista dei desideri di Cesc Fabregas.
Come riferisce su X l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, dopo settimane di riflessioni nella giornata di domani (oggi, lunedì 17 agosto, ndr) il Como potrebbe decidere di presentare un'offerta alla Fiorentina per il suo centravanti. Un primo approccio, per sondare il terreno dei viola, ma lontano dagli almeno 40 milioni che la Fiorentina chiede per privarsi dell'attaccante numero 9. Il Como resta comunque minaccioso su Kean, unica squadra realmente interessata all'azzurro.
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