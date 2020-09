Sottil: “Cagliari, non ci pensato un attimo. Il 4-3-3 di Di Francesco può esaltarmi, Ribery…”

Intervistato dal Corriere dello Sport – Stadio, Riccardo Sottil ha confermato la trattativa e il passaggio imminente al Cagliari, che avverrà dopo la fine della finestra dedicata alle Nazionali: “Fiorentina e Cagliari sono allo scambio di documenti, manca solo l’ufficialità”. Il figlio d’arte non ha avuto dubbi quando si è trattato di scegliere la Sardegna per crescere e maturare esperienza: “Non ci ho pensato un attimo: è una piazza sana dove c’è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani. Con lui posso esaltare le mie qualità nel 4-3-3 da esterno d’attacco”. Di questa stagione in maglia viola si porterà dietro i consigli di Ribery: “Con Franck ho un bel rapporto, mi dà tanti consigli. Io cerco di guardarlo e di rubare con gli occhi, anche perché giocando nel mio ruolo è arrivato secondo al Pallone d’Oro… un fenomeno”.

