Ceballos libera Torreira: è testa a testa col Toro. Il piano della Fiorentina

Il prestito di Dani Ceballos, di ritorno all’Arsenal dal Real Madrid, spalanca le porte al ritorno in Serie A di Lucas Torreira (SCHEDA). Ma con che destinazione? Il duello è tra Fiorentina e Torino, e si giocherà tutto su cifre e modalità dell’accordo. La strada intrapresa dai viola è quella del prestito oneroso accompagnato da un robusto riscatto; se il piano non riuscisse, ecco che le carte in tavola cambierebbero, e si riaprirebbe il discorso con l’Udinese per De Paul, ancora non ceduto al Leeds dai friulani. Lo scrive La Nazione.

