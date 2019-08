Si chiama Antognoni, ha i piedi buoni, è nato vicino Marsciano e giocherà in una squadra di Serie A. Dopo 50 anni la storia si ripete?

Si chiama Antognoni, ha i piedi “buoni”, è nato vicino a Marsciano ed è stato acquistato giovanissimo da una squadra di Serie A. Potrebbe essere “storia”, anche ben conosciuta a Firenze, ma, in realtà, è attualità!

L’Antognoni in questione (nella foto), infatti, si chiama Nicola, è originario di Deruta, è nato nel 2004 (esattamente 50 anni dopo lo storico capitano della Fiorentina) e, nei giorni scorsi, il Parma lo ha acquistato dalla Ternana, dove, lo scorso anno, ha segnato 11 reti nel campionato nazionale Under 15 (in cui la Ternana è stata eliminata dal Catania agli ottavi di finale). Nella prossima stagione vedremo Antognoni all’opera con la maglia dei crociati nel campionato Under 16 A-B.

Il giovanissimo attaccante era arrivato a Terni nell’estate scorsa dalla “Deruta San Niccolò”, società all’avanguardia nel creare dei prospetti interessanti in ambito calcistico.

Interessante ricordare come anche Giancarlo Antognoni stesso, nativo di Papiano (un piccolo centro abitato del comune di Marsciano), abbia “spiccato il volo” dalla verde Umbria in un’età molto simile verso Torino, sponda granata, anche se, poi, venne girato in prestito all’Asti Ma. Co. Bi. in Serie D.