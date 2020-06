Settima gara a “porte chiuse” per i viola. Il bilancio è positivo (come quello col Brescia)

Bilancio decisamente positivo quello della Fiorentina contro il Brescia, con cui ha vinto 37 delle 46 gare ufficiali disputate, subendo, complessivamente, 10 sconfitte (l’ultima datata 21 aprile 2002 in Lombardia). Da evidenziare i 50 anni passati dall’ultima affermazione dei bresciani a Firenze (19 aprile 1970), quando l’ex viola Gigi Simoni realizzò il gol decisivo nell’incontro che vide scendere in campo la Fiorentina per l’ultima volta con lo scudetto sul petto di fronte al proprio pubblico. Il Brescia – come ci ricorda Roberto Vinciguerra nell’articolo odierno su La Nazione – arriva al “Franchi” con l’assoluta necessità di fare punti per tenere accese le speranze di salvezza. La compagine di Lopez, ancora alla ricerca del primo successo sulla panchina dei lombardi, non solo occupa l’ultimo posto in classifica e non vince da 10 turni, ma è anche la peggior squadra del 2020, dove ha conquistato solo 2 punti. La Fiorentina affronterà per la settima volta nella sua storia una gara a “porte chiuse” in cui vanta un bilancio positivo grazie ai 4 successi ottenuti (l’ultimo a Rimini contro il Catania nel 2007) ed una sconfitta, datata 30 marzo 2013 a Cagliari.