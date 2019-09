Ranking FIFA Donne – Le azzurre meglio degli uomini! Continua il dominio USA

Grazie ai buoni risultati ottenuti dalle azzurre alle recenti gare di qualificazione per il campionato Europeo l’Italia è riuscita a confermare il 14° posto nel Ranking FIFA (una posizione in meno rispetto alla recente graduatoria degli azzurri [CLICCA]). Da notare il fatto che il 14° posto sia una posizione che le donne che non occupavano da 3 anni, esattamente dal marzo 2016. Ricordiamo che il record assoluto in fatto di migliori posizioni occupate dalle azzurre nella graduatoria mondiale è rappresentato dal 10° posto, in cui l’Italia ha stazionato ininterrottamente fra il 2003 ed il 2006 e, successivamente, nell’agosto 2012. Per quello che concerne il vertice della graduatoria possiamo sottolineare la conferma al primo posto degli USA, seguiti sempre da Germania e dall’Olanda.

