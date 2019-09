Lo strano record della Fiorentina: ultima con 2 punti dopo 4 turni, mai successo in Serie A

Può capitare di non vincere nessuna gara dopo le prime 4 giornate in Serie A. Può capitare di totalizzare solo 2 punti nei primi 4 turni in campionato e può anche capitare di condividere l’ultimo posto in classifica con altre squadre con 2 punti dopo le prime 4 gare, ma trovarsi da solo all’ultimo posto in classifica con 2 punti dopo la prime 4 giornate in Serie A, come sta capitando adesso alla Fiorentina, non era mai successo in passato.

Nella storia della Serie A, infatti, per 12 volte hanno occupato l’ultima posizione in classifica squadre con solo 2 punti dopo 4 giornate, ma mai da sole.

L’ultima volta, andando a ritroso, risale al campionato 2007-08, dove ben 5 squadre occupavano l’ultimo posto in graduatoria con 2 punti dopo le prime 4 gare. In precedenza era successo nel 2004-05 (con 3 squadre), nella stagione in cui non bastarono 42 punti per salvarsi.

Questi due casi sono gli unici riferiti a campionati a 20 squadre. Le altre 10 volte sono così suddivise: 3 nei campionati a 18 squadre e le restanti 7 nei tornei a 16 squadre.

