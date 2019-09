L’astinenza della Fiorentina da gol segnati su azione in Serie A nei primi tempi sale ad oltre 400 minuti consecutivi

Continua la totale e preoccupante mancanza di reti segnate su azione dai viola nel corso dei primi tempi in Serie A, salita adesso, dopo i primi 45 minuti di Fiorentina-Juventus, a 410 minuti consecutivi (recuperi compresi).

L’unica realizzazione gigliata avvenuta nei primi 45 minuti nelle ultime 8 gare di campionato, infatti, è pervenuta dal dischetto grazie al rigore realizzato da Pulgar contro il Napoli. Curioso rilevare come l’ultimo gol segnato dalla Fiorentina in Serie A nel corso dei primi tempi su azione con palla in “movimento” risalisse proprio all’ultimo confronto diretto contro la Juventus (20 aprile 2019 a Torino), in cui Milenkovic portò in vantaggio i viola al 6° minuto di gioco.