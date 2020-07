Incredibile, ma vero: la Lazio non è ancora in CL e la Fiorentina può qualificarsi alla prossima EL

Uno degli errori da non commettere nel valutare le posizioni dell’attuale classifica di Serie A è quello di dare per scontato che le prime 4 squadre finali disputino, sicuramente, la prossima Champions League, oppure quello di pensare che nella prossima stagione continentale l’Italia possa essere rappresentata, sicuramente, da 7 e non da 8 squadre.

Il fatto che debbano ancora disputarsi gli ultimi turni sia di Champions League che di Europa League, ci porta, inevitabilmente, a dover fare delle considerazioni totalmente straordinarie, vista la situazione senza precedenti come quella attuale.

Andiamo per gradi, partendo, ad esempio, dal fatto che la quarta classificata del campionato di Serie A (in questo momento la Lazio), nonostante non sia matematicamente raggiungibile da chi occupa la quinta posizione (la Roma nel caso specifico) potrebbe non partecipare alla prossima Champions League.

Il motivo è presto spiegato.

Tra i possibili epiloghi delle due competizioni continentali stagionali ci sono anche i successi finali di Napoli in Champions League e della Roma in Europa League.

Nel caso in cui si verificasse un caso del genere l’Italia sarebbe rappresentata nei prossimi gironi di Champions League da 5 squadre, e cioé da Napoli, Roma e dalle prime 3 squadre classificate in Serie A.

La quarta in graduatoria, in questo caso, accederebbe ai gironi di Europa League insieme alla successiva qualificata che non sia né la Roma né il Napoli, ossia il Milan.

A quel punto, ma anche nel caso in cui una fra Roma e Napoli dovesse alzare uno dei due trofei, si libererebbe un posto per prendere parte al secondo turno preliminare di Europa League, a cui accederebbe sicuramente l’ottava classificata, posto occupato, attualmente dal Sassuolo, da cui la Fiorentina dista solo 5 punti e con una partita in più da giocare.

LEGGI ANCHE:

– CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

– DIFFERENZE PUNTI CON LO SCORSO CAMPIONATO

– CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO