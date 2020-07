Il palmarés viola di Magnini, campione d’Italia e vice campione d’Europa. E quella copertina dell’album…

Ardico Magnini, nato a Pistoia il 21 ottobre 1928, approdò a Firenze nell’estate del 1950 dalla Pistoiese, squadra con cui aveva esordito in Serie B tre anni prima, cioé nella stagione 1947-48. Dal 1950 al 1958 giocò nella Fiorentina, per poi passare al Genoa (1958-1960) ed, infine, al Prato, dove concluse la sua carriera nel 1960-61.

Nel periodo con la maglia viola, con cui esordì a Firenze in Serie A il 21.01.1951 (Fiorentina-Napoli 1-0). Magnini vinse uno scudetto (1956) ed una Coppa Grasshoppers (1957), arrivando a sfiorare il massimo titolo continentale nel 1957, quando divenne vice campione d’Europa con la Fiorentina. Da ricordare anche i due secondi posti in campionato conseguiti nel 1957 e nel 1958 ed un terzo posto nel 1954.

Le presenze totali in maglia viola furono 240, a cui dobbiamo aggiungere anche 6 realizzazioni. In Serie A Magnini vestì la casacca gigliata per 225 volte (19° posto assoluto), con cui mise a segno le 6 reti prima menzionate, le altre presenze riguardano la Coppa Campioni (5), la Coppa Grasshoppers (5) e la Coppa Italia (5), nell’edizione 1958 che la Fiorentina vinse, ma senza l’apporto di Magnini passato, nel frattempo, al Genoa.

Magnini è stato grande protagonista anche in Nazionale, tanto che con le 20 presenze (di cui 2 da capitano) è il sesto giocatore della Fiorentina con più gettoni in azzurro. Oltre alla nazionale maggiore, l’ex terzino viola vantava anche un’apparizione nella Nazionale “B” e due nelle nazionali giovanili.

Con la maglia azzurra prese parte ai mondiali del 1954 in Svizzera e a 2 Coppe Internazionali (1948-53 e 1955-60).

Chiudiamo con una curiosità: la PANINI dedicò a Magnini la copertina dell’album Calciatori della stagione 1963-64 (rarità assoluta per un difensore), nonostante l’ex viola avesse già “attaccato le scarpe al chiodo” da due anni.