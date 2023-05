Grazie alla Salernitana uno dei record storici della Fiorentina resta intatto!

Il Napoli non riesce a stabilire il nuovo record in fatto di vittoria anticipata dello scudetto, lasciando intatto il primato assoluto che appartiene anche alla squadra viola

Il pareggio della Salernitana a Napoli ha rimandato di una giornata la festa anticipata dei partenopei per il terzo scudetto della loro storia. Apparentemente si tratta solo di un festeggiamento posticipato, ma, in realtà, il Napoli ha perso la grande occasione di stabilire un nuovo record assoluto per la storia della Serie A, ossia quello di vincere lo scudetto con 6 giornate d'anticipo. Sotto questo aspetto il record assoluto della Fiorentina 1955-56 (condiviso con Torino 1947-48, Inter 2006-07 e Juventus 2018-19) che vide i viola festeggiare con 5 turni rispetto al termine il tricolore rimane intatto, come, del resto, rimane unico il record della Fiorentina per quello che concerne la vittoria aritmetica dello scudetto con meno giornate giocate (29 nel 1955-56), a differenza delle 33 di Inter e Juventus (e, molto probabilmente, Napoli) e delle 35 del Torino.