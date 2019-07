Per la quarta volta nella sua storia la Fiorentina affronterà in casa il Napoli in occasione della prima giornata di campionato di Serie A.

Di seguito i 3 precedenti:

1971-72 Fiorentina-Napoli 2-1

1983-84 Fiorentina-Napoli 5-1

2010-11 Fiorentina-Napoli 1-1