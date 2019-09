La “prima” di Commisso contro la Juve. Tutti i numeri delle passate gestioni gigliate contro i bianconeri

Di seguito elenchiamo le 39 vittorie ottenute dalla Fiorentina sulla Juventus suddivise per singola gestione e classificate in base alla percentuale delle gare vinte contro i bianconeri:

[57% di vittorie sul totale] GESTIONE LONGINOTTI: 4 (in Serie A) su 7 gare totali

[50% di vittorie sul totale] GESTIONE CASSI: 1 (in Serie A) su 2 gare totali

[31% di vittorie sul totale] GESTIONE BAGLINI: 4 (in Serie A) su 13 gare totali

[27% di vittorie sul totale] GESTIONE BEFANI: 6 (5 in Serie A ed 1 in Coppa Italia) su 22 gare totali

[23% di vittorie sul totale] GESTIONE UGOLINI: 3 (in Serie A) su 13 gare totali

[22% di vittorie sul totale] GESTIONE RIDOLFI: 6 (3 in Serie A e 3 in Coppa Italia) su 27 gare totali

[21% di vittorie sul totale] GESTIONE PONTELLO: 5 (4 in Serie A ed 1 in Coppa Italia) su 24 gare totali

[21% di vittorie sul totale] GESTIONE CECCHI GORI: 5 (in Serie A) su 24 gare totali

[20% di vittorie sul totale] GESTIONE MELLONI: 1 (in Serie A) su 5 gare totali

[12% di vittorie sul totale] GESTIONE DELLA VALLE: 4 (3 in Serie A ed 1 in Coppa Italia) su 34 gare totali

[0% di vittorie sul totale] GESTIONE ALLORI: 0 su 2 gare totali

[0% di vittorie sul totale] GESTIONE ANTONINI: 0 su 7 gare totali

Di seguito elenchiamo le 85 sconfitte subite dalla Fiorentina contro la Juventus suddivise per singola gestione e classificate in base al numero di gare perse contro i bianconeri:

18 sconfitte: GESTIONE DELLA VALLE

13 sconfitte: GESTIONE CECCHI GORI

12 sconfitte: GESTIONE RIDOLFI

11 sconfitte: GESTIONE PONTELLO

9 sconfitte: GESTIONE BEFANI

7 sconfitte: GESTIONE BAGLINI

6 sconfitte: GESTIONE UGOLINI

5 sconfitte: GESTIONE ANTONINI

2 sconfitte: GESTIONE ALLORI

1 sconfitta: GESTIONE CASSI

1 sconfitta: GESTIONE MELLONI

Le ultime 5 vittorie della Fiorentina:

13/12/1998 [Serie A] Fiorentina-Juventus 1-0

02/03/2008 [Serie A] Juventus-Fiorentina 2-3

20/10/2013 [Serie A] Fiorentina-Juventus 4-2

05/03/2015 [Coppa Italia] Juventus-Fiorentina 1-2

15/01/2017 [Serie A] Fiorentina-Juventus 2-1



