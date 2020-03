Fiorentina in campo a Luglio? E’ già successo in 6 stagioni in passato

Come tutti ben sappiamo l’attuale stagione della Fiorentina potrebbe terminare nel mese di luglio. Nella ultranovantennale storia gigliata la squadra viola ha già giocato delle gare valide per le manifestazioni ufficiali nel mese di luglio già in 6 annate, l’ultima volta nel 1972, esattamente il 1° luglio, quando affrontò il Napoli in trasferta (1-1) in Coppa Italia. La “prima” volta in cui la Fiorentina avrebbe potuto “sforare” nel settimo mese dell’anno risale al 1930, in Serie B, nella prima stagione in cui la compagine gigliata indossò la maglia viola. L’ultima gara di quel torneo era in programma in trasferta, a Reggio Emilia, il 6 luglio, ma l’incontro venne anticipato al 19 giugno. La “prima” volta, reale, risale, invece, al 6 luglio 1947, in occasione dell’ultimo turno del primo campionato di Serie A a girone unico del dopoguerra. La gara in questione è Bologna-Fiorentina e, grazie al pareggio per 1-1, i viola evitarono, per solo un punto, l’eventuale spareggio contro il Brescia per non retrocedere. Anche nel campionato successivo la Fiorentina disputò l’ultima giornata nel mese di luglio, precisamente il 4 luglio 1948 a Vicenza (2-1 per i viola il risultato finale).

Le successive 4 volte risalgono, nell’ordine, al 1958 (due gare di Coppa Italia entrambe vinte contro Siena e Prato), al 1960 (due gare contro l’Ujpest valide per la Coppa Mitropa), al 1961 (contro lo Young Boys in Coppa delle Alpi) e, come già ricordato all’inizio, contro il Napoli in trasferta nel 1972 in Coppa Italia.

Chiudiamo ricordando che la Fiorentina ha disputato l’ultima gara ufficiale nel mese di giugno nel 2004, in occasione del ritorno del play off contro il Perugia (1-1), disputato al “Franchi”, che valse il ritorno in Serie A dei gigliati (20 giugno 2004). L’ultima volta a giugno in Serie A, invece, risale al 2001: Fiorentina-Napoli 1-2 (17 giugno 2001)

